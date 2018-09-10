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60 літрів небезпечної алкогольної продукції

Опубликовано 05 Сен 2018

10photo_2018-09-05_12-14-58Правоохоронці провели рейд по закладах продажу алкогольної продукції у Лівобережному районі. Всього було виявлено 2 правопорушників.

Дільничні офіцери Лівобережного відділення поліції спільно із дільничними Центрального відділу та громадськістю провели рейд по закладах продажу алкогольної продукції у Лівобережному районі та виявили 60 літрів небезпечної алкогольної продукції.

Серед перевірених закладів було виявлено 2 крамниці, які порушували адміністративне законодавство України.

Продавці реалізовували сурогат  та алкоголь без ліцензії.

Всього поліцейськими було вилучено 60 літрів сурогату невідомого походження  та алкоголю без ліцензії.

За даними фактами були складені адміністративні протоколи за ст.176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) та за ч.1 ст.156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами).

Поліцейські і надалі будуть проводити рейди по торговим об’єктам міста, з метою виявлення фактів продажу нелегальних алкогольних та тютюнових виробів. Якщо Ви володієте інформацією з цього приводу, обов’язково повідомте про правопорушення на лінію «102».

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