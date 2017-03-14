600 учителей со всех регионов Украины обсудят на EdCamp Ukraine 2017 будущее украинской школы

Учителей и учительниц со всей Украины ждут 29-30 апреля в Харькове на национальной (не)конференции EdCamp Ukraine 2017 — самом большом в Украине мероприятии для учителей средней школы и ярчайшем событии украинской педагогики. Это уже третий EdCamp, на котором независимость и инициативность учителей/-ниц, создание горизонтальных связей между ними, обмен опытом и идеями становятся во главу угла. Событие поддерживается Министерством образования и науки Украины и целым рядом партнерских организаций, а об изменениях в школах участникам расскажет сама министр Лилия Гриневич.

В этом году EdCamp Ukraine будет всецело посвящён теме различных компетентностей в образовании, обсуждению концепции Новой украинской школы, профессий будущего и необходимых реформ. По теме выступят украинские и зарубежные эксперты, и сами учителя — ведь по одному из действующих здесь принципов каждый и каждая, кто участвуют в EdCamp Ukraine, могут быть спикерами. Согласно второму важному принципу, участие для педагогов традиционно бесплатное — это гарантирует, что на событие попадут не те, кто может заплатить, а те, кто хотят и готовы меняться.

Организаторы уверены, что EdCamp — уникальное в сложившейся педагогической системе мероприятие для учителей, а не просто очередная образовательная конференция или форум. Здесь никто не утверждает, что точно знает, как именно нужно учить детей, наоборот — это открытая всему новому дискуссионная площадка для обмена опытом и поиска ответов на любые педагогические вопросы: ведь мир меняется, и вместе с ним изменяются и дети, и учителя.

Команда EdCamp Ukraine предлагают общую структуру мероприятия с выступлениями приглашенных топовых украинских и зарубежных специалистов, а основное наполнение (не)конференции определяют сами участники и участницы в первый же день. Именно педагоги становятся главным источником знаний и вдохновения друг для друга, они же сами определяют, какую сессию и когда посетят. К примеру, в 2016 году из 145 сессий более трети провели именно учителя — участники/-цы (не)конференции, и от года к году количество желающих возрастает.

Все также имеют возможность как поделиться опытом с единомышленниками, так и получить от них конструктивную критику и поддержку, в том числе, узнать мнение самых независимых экспертов — детей. Для этого на (не)конференции будут проведены открытые уроки, после которых дети поделятся с педагогами своими впечатлениями и предложениями.

Благодаря большому количеству участников и представленности на (не)конференции разных регионов, достигается одна из главных целей EdCamp — развитие локальных сообществ педагогов. Активные, ответственные, открыто мыслящие учителя и учительницы становятся ядром движения и, возвращаясь в регионы, «заражают» новаторством и свободой своих коллег, объединяются на уровне громад для решения совместных задач. Только в этом учебном году в рамках EdCamp в различных регионах страны прошло 24 мини-(не)конференции. Встреча единомышленников в Харькове — ежегодная кульминация этого процесса.

- Мы верим, что началом изменений может стать даже один школьный урок, который учитель/-ница проведёт по-другому. Это почувствуют коллеги, но, главное, дети. Трансформация в одном человеке может изменить тысячи судеб, — объясняет идею EdCamp советник министра образования и науки Украины, глава оргкомитета и вдохновитель (не)конференции EdCamp Ukraine 2017 Александр Элькин. — Поэтому мы считаем себя фанатами микроизменений, и знаем, что самое главное начнется на следующий день, когда участники вернутся в свои учебные заведения.

Идею EdCamp об активности и ответственности учителей разделяют в Министерстве образования и науки Украины.

- Мы убеждены, что ядром и агентами изменений, от которых больше всего зависит успех реформы «Новая украинская школа», являются учителя-практики. Учителя и учительницы, которые готовы быть активными, участвовать в мероприятиях EdCamp и делиться опытом друг с другом, — уверена министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, которая планирует весь первый день EdCamp Ukraine 2017 провести среди коллег-учителей.

Концепция Новой украинской школы, о которой говорит министр, станет ведущей темой (не)конференции. Учителям предлагают (и помогают) отказаться от привычного шаблона — что профессиональное развитие возможно только в институтах повышения квалификации и последипломного образования, что программа обучения должна быть согласована в министерстве, что перемены приходят «сверху».

- Развитие и профессиональный рост педагога могут происходить в разных формах и учреждениях, учителя/-ницы, если хотят, сами могут разрабатывать программы, основываясь на склонностях и способностях учеников, на собственном опыте, — говорит о концепции Новой украинской школы Александр Элькин. — Свобода и независимость педагога должны стать важнейшими условиями его работы. И эти изменения первыми почувствуют ученики и ученицы, ведь цель Новой украинской школы — успешная профессиональная реализация выпускниц и выпускников. Сама школа должна быть подготовкой не к экзаменам, а к жизни.

Именно таких украинских учителей ждут на (не)конференции EdCamp в Харькове. И именно таких гостей из-за рубежа организаторы пригласили в Украину, чтобы они поделились опытом работы в непривычной для наших педагогов парадигме. Это:

Сэр Кен Робинсон (США) — международный советник в сфере образования (его выступления на TED посмотрели 46 миллионов человек),

(США) — международный советник в сфере образования (его выступления на TED посмотрели 46 миллионов человек), Дима Зицер (Израиль) — доктор педагогических наук, основатель Института неформального образования (INO),

(Израиль) — доктор педагогических наук, основатель Института неформального образования (INO), Паси Салберг (Финляндия) — практик и теоретик образования, приглашённый профессор Harvard University’s Graduate School of Education.

Последний презентует украинским коллегам свою книгу «Финские уроки 2.0», только что переведённую на украинский язык. В ней он описывает использование новаторских методов в школьной системе Финляндии. В своей работе Паси Салберг предлагает иной путь развития образования: «Этот путь включает в себя укрепление учительских сообществ, уменьшение тестирования учеников до минимума, преимущество ответственности и доверия перед подотчётностью, вклад в справедливость в образовании и передачу лидерства на районном и школьном уровнях опытным профессионалам сферы образования».

Организаторы EdCamp Ukraine 2017 уверены, что украинские учителя и учительницы способны изменить систему образования и стать проводниками идеи Новой украинской школы. Педагогам, которые хотят узнать больше и рассказать о своём видении будущего украинского образования, необходимо зарегистрироваться до 23:59 19 марта 2017 года. Количество мест ограничено. Выбирать участников будут по результатам заявок и 5-минутных телефонных интервью, но по достаточно простым критериям:

- Главный критерий отбора — мотивация к изменениям и желание не только учиться, но и делиться знаниями; готовность к открытому обмену педагогическим опытом, сотрудничеству и решению общих задач по принципу «Give — Get» («Дай, если можешь — возьми, если хочешь»), — объясняет Александр Элькин.

