61-річний чоловік зберігав зброю серед одягу у шафі, а у горщиках вирощував наркорослини. Власник заборонених предметів притягується до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України.

Співробітники Приморського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що один з місцевих мешканців зберігає вдома боєприпаси.

В ході обшуку у квартирі 61-річного чоловіка співробітники слідчо-оперативної групи виявили та вилучили пістолет Макарова калібру 9 мм та 27 набоїв до нього, а також димову шашку. Небезпечні предмети чоловік ховав у шафі в кишені піджаку.

А в спальні поліцейські виявили горщики з кущами конопель та 3 ємності з уже висушеними рослинами.

Зі слів господаря, зброю він знайшов рік тому у парку та залишив собі «для самооборони», а наркотики використовував для особистого споживання.

Все вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.