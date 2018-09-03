Під час побутового конфлікту 67-річна жінка поквиталася за допомогою ножа зі своїм співмешканцем. Зловмисницю затримано на місці злочину.

Вчора, 27 вересня, близько 9 ранку до чергової частини Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців одного з багатоповерхових будинків, які повідомили, що із сусідньої квартири чути сильний галас та крики.

За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції.

У квартирі, з якої доносився галас, було виявлено чоловіка із ножовим пораненням.

Потерпілого у тяжкому стані було доставлено до лікарні.

Опитавши свідків події та перевіривши місце злочину, оперативники встановили та затримали зловмисницю. Нею виявилася 67-річна співмешканка потерпілого.

З’ясувалося, що пара вживала алкогольні напої. Коли чоловік попросив ще — жінка відмовила. Тоді господар спробував вдарити хазяйку, а та у відповідь схопилася за ніж

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.