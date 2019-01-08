7-річна дівчинка втекла з реабілітаційного центру

Не допустити вчинення відносно дитини протиправних дій допомогла перехожа, яка своєчасно побачила її самотню на вулиці та набрала 102.

До поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що знайшла на одній з вулиць Центрального району маленьку дитину. За вказаною адресою виїхали співробітники ювенальної превенції Центрального відділу поліції.

Правоохоронці поспілкувалися з мандрівницею та дізналися, що дівчинці нещодавно виповнилося 7 років. Крім того, вона розповіла, що приїхала зі своїм старшим братом до торгового центру, але згодом загубилася, і тепер шукає його. Вказати адрес свого будинку дівчинка не змогла, тому поліцейські зателефонували у місцеві навчальні заклади, аби дізнатися її адресу. Як виявилося, дитина виховується в місцевому центрі реабілітації дітей.

Як згодом стало відомо, школярка втекла з закладу та відправилась на пошуки своїх рідних. Поліцейські звертаються до маріупольців та гостей міста, якщо ви побачили маленьку дитину без супроводу дорослих не будьте байдужими, поцікавтеся, можливо дитина загубилася та потребує допомоги.

Також нагадуємо батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.