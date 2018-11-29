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7-річний хлопчика замість групи продовженого дня у школі відправився гуляти на море

Опубликовано 17 Апр 2019

ребенкПоки родичі школяра не знаходили собі місця, першокласник гуляв на березі моря. Ювенальні поліцейські відшукали мандрівника протягом години, з дитиною усе в порядку.

Вчора, 16 квітня, до поліції звернулась мешканка Приморського району, яка повідомила про зникнення свого 7-річного сина.  Зі слів стурбованої жінки, хлопець  пішов зі школи, але додому не повернувся.

На пошуки учня було спрямовано інспекторів ювенальної превенції та оперативників Приморського відділення поліції, а також орієнтовано всі наряди патрульних поліцейських.

Правоохоронці перевірили всі місця можливого перебування дитини, опитали його родичів, друзів, однокласників, а також прослідкували усю прилеглу територію. Так, протягом години, в ході проведення оперативних розшукових заходів дитину було знайдено.

Як виявилось, хлопчик не захотів йти у групу продовженого дня після уроків та замість цього відправився гуляти на місцевому пляжі.

Працівники ювенальної превенції провели з неповнолітнім профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та розповіли про негативні наслідки,  до яких може призвести така поведінка.

Також, нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.

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