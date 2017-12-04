76 гранат і майже 20 тисяч патронів вилучили маріупольські поліцейські за рік

І вдень, і вночі, на вулицях міста та схованках у будинках, на блокпостах та вокзалах Маріуполя співробітники поліції виявляли та вилучали небезпечні для життя та здоров’я громадян вогнепальні предмети.

Протягом року поліцейські проводили спецзаходи направлені на протидію незаконного обігу зброї та вибухівки у прифронтовому місті. Правоохоронці вилучили 76 гранат, майже 20 тисяч патронів різного калібру, 40 пістолетів, 10 обрізів до рушниць та 4 саморобні вогнепальні зброї.

Так, поліцейські Кальміуського відділення виявили та вилучили у 42-річного мешканця міста цілий арсенал зброї з 7 гранат, 4 гранатометів та 2500 патронів, які він ховав у своєму приміщенні.

А у самому центрі Маріуполя поліцейські виявили небезпечний гараж із краденою автівкою і великою партіє зброї: протитанкова ракета, 2 заряди від протитанкових гранатометів, 11 пістолетів, понад 1000 патронів і камуфляжний одяг бойовиків. З’ясувалось, що зброя була вкрадена з військової частини ще у 2014 році.

Також боротись зі злочинами поліцейським допомагають службові собаки, які вчасно виявляють зловмисників. Так, на залізничному вокзалі чотирилапий вихованець Кінологічного центру розсекретив двох мешканців іншої області, виявивши 30 патронів.

Але серед маріупольців багато й тих хто розуміє усю небезпечність вибухових пристроїв. Аби не наражати себе та близьких на небезпеку, прислухались до прохань правоохоронців самостійно здати зброю та тим самим уникнули кримінальної відповідальності.

Гранату на сидінні свого авто знайшов маріуполець, який працює таксистом. Чоловік одразу повідомив співробітників Центрального відділу про раптову знахідку, яку залишили після себе клієнти.

Нагадуємо, згідно з ч.3 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності, якщо самостійно здали зброю.