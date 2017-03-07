8 праздник — праздник мам

8 Марта – это праздник весны и света, праздник любви и восхищения женщинами. А сам праздник 8 Марта – пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников!

Почти вся планета отмечает 8 Марта как день поклонения женщине, ее красоте, мудрости и женственности, которые спасают мир. Возникновение международного женского дня прочно связано с именем Клары Цеткин – деятеля германского и международного рабочего движения. История этого праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права женщин.

Для своих читателей сотрудники детской библиотеки имени А.С. Пушкина, КСН «Маркохим» и КСН «Первомайский» подготовили интересную и познавательную программу. Библиотекари оформили книжно-иллюстративную выставку «Мамине свято».

В преддверии этого чудесного праздника, на занятии ИЗО-студии «Волшебная кисточка», сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей праздника. Наши читатели ответили на вопросы викторины, прослушали песни о маме и, конечно же, нарисовали букет цветов для своих мам.

Для читателей, учащихся 5-А класса ОШ №55 сотрудники библиотеки провели мастер-класс по изготовлению необычных объемных открыток для мам. А еще ребята узнали историю праздника, ответили на вопросы викторины «Самая, самая…» и прослушали песни о весне.

Во время занятия в творческой мастерской «Разноцветный мир увлечений» дети узнали интересные факты празднования Международного женского дня. Ведь современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности. 8 Марта принято дарить открытки, цветы, подарки, чтобы сделать приятное своей маме, сестре, бабушке, подруге.

Мальчики и девочки, под руководством библиотекаря Оксаны Евгеньевны Чумаковой, своими руками изготовили подарки для своих родных – рельефную вазочку для цветов. Каждый подошел к делу творчески и работы получились оригинальные и не похожие одна на другую.

Любовь Мануилова