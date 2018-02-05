Последние новости

80-летию Владимира Высоцкого посвящается «День, длиною в жизнь»

Опубликовано 06 Фев 2018

1516632282-action10 февраля в 17.00 в ДК «Молодежны»приглашаются всех желающих посетить мероприятие, посвященное 80-летию Владимира Высоцкого.

Это авторский проект и попытка переосмыслить творчество барда, еще раз рассказать его историю в новой интерпретации. Новые  музыкальные аранжировки любимых песен и театрализация номеров помогут понять его – талантливого, правдивого и всегда любимого.

Авторы идеи:  Мария и Александр Сладковы.

Сценарий: Мария Сладкова, Елизавета Чагир.

Аранжировки:  Александр Сладков.

Участники: Елизавета Чагир, Евгений Джамбаз, Виталий Дашьян, Елена Бабич, Жанна Зайцева, Виктория Позднякова, Дмитрий Дорогой, Егор Кривицкий, Наталья Никитинская, Иван Кондауров.

При участии коллективов: Народный театр «Театромания», «Шармель данс», «Балаганчик», «Мариупольская школа классической хореографии», шоу-группа «Kiwi», а также образцовый ансамбль бального танца «Феерия»  и Первая театральная школа.

Похожие сообщения

Розпочала роботу «Поліна» — мобільна група поліції з протидії домашньому насильству

Опубликовано 06 Фев 2018

Поліцейські вилучили гранату біля багатоповерхівки

Опубликовано 06 Фев 2018

Затримали зловмисницю, яка викрала у літньої жінки пенсію за 5 років

Опубликовано 05 Фев 2018

В Маріуполі розкрили жорстоке вбивство

Опубликовано 05 Фев 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-