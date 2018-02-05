80-летию Владимира Высоцкого посвящается «День, длиною в жизнь»

10 февраля в 17.00 в ДК «Молодежны»приглашаются всех желающих посетить мероприятие, посвященное 80-летию Владимира Высоцкого.

Это авторский проект и попытка переосмыслить творчество барда, еще раз рассказать его историю в новой интерпретации. Новые музыкальные аранжировки любимых песен и театрализация номеров помогут понять его – талантливого, правдивого и всегда любимого.

Авторы идеи: Мария и Александр Сладковы.

Сценарий: Мария Сладкова, Елизавета Чагир.

Аранжировки: Александр Сладков.

Участники: Елизавета Чагир, Евгений Джамбаз, Виталий Дашьян, Елена Бабич, Жанна Зайцева, Виктория Позднякова, Дмитрий Дорогой, Егор Кривицкий, Наталья Никитинская, Иван Кондауров.

При участии коллективов: Народный театр «Театромания», «Шармель данс», «Балаганчик», «Мариупольская школа классической хореографии», шоу-группа «Kiwi», а также образцовый ансамбль бального танца «Феерия» и Первая театральная школа.