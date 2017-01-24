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9-летний мальчик, который из-за обучения сбежал из дома, возвращен в семью

Опубликовано 24 Янв 2017

ребенокШкольник поссорился с отцом, который настаивал на улучшении школьных оценок, и пошел гулять по улицам недалеко от дома. В течение часа, отработав квадрат исчезновения, полицейские вернули его родителям. Последние привлекаются к административной ответственности.

Сообщение о том, что по месту жительства отсутствует несовершеннолетний, поступило в полицию в воскресенье в 14 часов. По словам матери, мальчик поссорился с отцом и, хлопнув дверью, ушел. Родители ждали его возвращения два часа, а затем попросили помощи правоохранителей.

В ходе первоочередных поисковых мероприятий местонахождение школьника было установлено. Совершения противоправных действий в отношении него не допущено. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

Решается вопрос о составлении административного протокола по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С начала 2017 года это 8-й случай розыска несовершеннолетних, которые по разным причинам не хотели возвращаться домой. В большинстве случаев — это конфликты с родителями на фоне незначительного непонимания.

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