9-летняя школьница стала бронзовым призером всеукраинских соревнований «Юный кинолог»

Даша Багаченко со своим воспитанником немецкой овчаркой Кингом заняли третье место в номинации «Собака в городе 2» открытого чемпионата по многоборью со служебными собаками среди молодежи, который проходил в Сумах 27-28 мая. Девочка тренируется при кинологическом центре полиции Донецкой области, открывшийся всего три месяца назад.

Чемпионат проходил под эгидой Национальной полиции на стадионе Сумского национального аграрного университета. Два дня команды юных кинологов из разных областей Украины соревновались в трех номинациях — курс послушания «Собака в городе 2», полоса препятствий и защитная служба (выбор предметов по запаху, охрана предметов, задержание преступника). Ребята проходили испытания как в командном, так и личном зачете.

Участие в конкурсе приняли 36 участников. Команда из Донецкой области оказалась одной из самых молодых. Даша стала одной из четырех участников в возрасте до 10 лет, а годовалый Кинг, воспитанник кинологического центра полиции Донетчины — вообще наименьшей служебной собакой.

Кроме того, для обоих это первый в жизни конкурс. Несмотря на это, напарники проходили все испытания на равных с 16-летними подростками и более опытными собаками. Дарья Багаченко завоевала бронзу в личном зачете по курсу послушания. Третьекласснице удалось наладить с полицейским собакой тесное взаимопонимание и «обойти» старших соперников.

Войти в тройку лучших в Украине Даши помогла мощная поддержка — рядом с девочкой была мама Наталья, специалист 1 категории кинологического центра ГУНП в Донецкой области, младший инспектор-кинолог Назар Зубричев, который тренирует четвероногих полицейских на поиск оружия и взрывчатки, и работник ювенальной превенции.

К соревнованиям Даша и Кинг готовились около 2 месяцев. Девочка выросла в семье кинологов и с детства любит собак. Кинг — розыскной пес и, несмотря на свой молодой возраст, уже ходит по следу до 700 м .

- Мне очень понравилось, в следующем году хочу поехать за первым местом! — говорит Даша. Она планирует учиться дальше и идет на курсы «Юный хендлер» Кинологического союза Украины. Хендлинг — это подготовка и показ собак на выставках.