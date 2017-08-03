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9-летнюю девочку вернули домой

Опубликовано 29 Авг 2017

3_9190В тесном взаимодействии подразделений криминальной полиции и сектора ювенальной превенции сотрудники разыскали несовершеннолетнюю, которая ушла из дома навестить бабушку. 

Вчера в дежурную часть Левобережного отделения полиции за помощью обратилась жительница района. Женщина рассказала, что из дома ушла ее 9-летняя дочь и не вернулась. Мать сначала самостоятельно пыталась найти ребенка, а потом набрала 102. Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия с целью быстрого установления местонахождения девушки. 

Так, на поиски были ориентированы все наружные авто- и пешие наряды полицейских. По отдельной схеме работали сотрудники ювенальной превенции. Поговорив с родителями, отработав круг друзей пропавшего, полицейские, шли по ее следам и проверили множество информации о ее возможном местонахождении. В течение двух часов мариупольские правоохранители прочесывали парки, линию побережья Азовского моря и каждую улицу района. Также параллельно сотрудниками сектора ювенальной превенции были отработаны развлекательные заведения и супермаркеты Левобережного района. 

В результате поисковых мероприятий местонахождение девочки было установлено. Девочка объяснила, что в тот день решила проведать родную бабушку по линии отца, так как ее мать долгое время запрещала дочери общаться с родственником-за семейной ссоры между взрослыми. 

Сейчас с семьей девочки проведена профилактическая беседа. Родители привлечены к ответственности по ст.184 «Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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