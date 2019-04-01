9-річну дитина пішла ночувати до чужої людини

Вчора, 7 квітня, близько 12 години ночі за допомогою до поліції звернулась мешканка Кальміуського району, яка повідомила, що зникла її 9-річна донька. Жінка працювала до пізньої ночі на роботі, а коли повернулась додому то дитини вже не було.

На розшуки зниклої дівчинки було піднято по тривозі особовий склад Кальміуського відділення поліції та патрульних поліцейських. Правоохоронці відпрацьовували всі можливі місця перебування школярки, опитували родичів, знайомих та друзів дитини. На ранок, завдяки інформації від випадкових свідків, оперативники знайшли школярку, коли вона виходила з чужої оселі.

Як виявилось, дівчинка не хотіла залишатися вдома сама та вночі відправилась на вулицю. Блукаючи у сусідньому дворі вона зустріла перехожого чоловіка та попросилася до нього ночувати, мовляв у неї вдома нікого немає і їй сумно залишатися самою. Чоловік пожалів дівчинку та взяв її переночувати до своєї оселі. Протиправних дій стосовно дитини вчинено не було.

Поліцейські закликають батьків, опікунів та піклувальників, на чиєму утриманні знаходяться неповнолітні, були більш уважними до дітей, щоб малеча залишалася вдома і не шукала розуміння та сімейного затишку поза рідною домівкою.

Що ж стосується матері неповнолітньої дівчинки, то відносно неї буде складено адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків за ознаками ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також, нагадуємо, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.