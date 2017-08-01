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Аби заробити «легкі» гроші чоловік вирішив вкрасти велосипед на місцевому ринку

Опубликовано 11 Июл 2018

наружникиДо співробітників Центрального відділу поліції звернувся 37-річний продавець з місцевого ринку. Потерпілий реалізовував велосипеди, та не помітив, як вкрали один з них.

На місце прибули співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції.

Правоохоронці опитали ймовірних свідків та перевірили місця можливого збуту викраденого.

Впродовж доби, в ході проведення розшукових заходів, поліцейські викрили 35-річного зловмисника. Як виявилося, чоловік вже встиг продати викрадену річ.

Велосипед було вилучено і найближчим часом буде повернуто власникові.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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