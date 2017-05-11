Аэрокарты, идентификация голоса и анализ информационных всплесков в соцсетях

Полицейские представили Единый аналитический сервисный центр (UASC) руководству Харьковского национального университета внутренних дел и представителям компании «Giuliani Security and Safety» (GSS, США) во время их визита в ведомственный вуз. Встреча состоялась в рамках взаимодействия полиции, ученых и международных экспертов в сфере подготовки полицейских на базе современных технологий.

Сотрудники полиции Донецкой области приняли участие в мероприятии по приглашению руководства ХНУВД, ведь именно в прифронтовом регионе действует первая в стране высокотехнологичная система безопасности. Это делается для того, чтобы будущие правоохранители и работники полиции, которые проходят переподготовку, учились на передовых, новейших технологиях, которые введены в практику и успешно работают.

Единый аналитический сервисный центр был создан по инициативе заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина 5 месяцев назад, но он уже стал основой безопасности региона.

В частности американских специалистов компании GSS, которая специализируется в сфере безопасности города, заинтересовали разработки полиции Донетчины по интеллектуальному видеонаблюдению.

Как это работает, в режиме реального времени с помощью удаленного доступа продемонстрировал в Харькове один из разработчиков проекта Денис Пефтиев, заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области.

Подключившись к системе, ядро ​​которой находится в Мариуполе, он показал, как специальные камеры распознают лица людей и номера и марки автомобилей, выявляют нетривиальное поведение людей.

Сейчас в Мариуполе установлено 26 высокотехнологичных камер, еще 10 появятся в ближайшее время в Покровске, подготовка к установке продолжается в Бахмуте, Краматорске, Славянске, Волновахе. Наряду с крупными городами, камерами будут оборудованы и небольшие населенные пункты, в числе первых — Никольское и Мангуш.

Кроме того, к Единому центру будут подключены все обычные видеокамеры в области.

Однако интеллектуальное видеонаблюдение — это лишь часть UASC.

- Это большая кластерная система, способная осуществлять глубокий анализ большого объема неструктурированных данных с возможностью подключения новых функций. В UASC одновременно поступает абсолютно вся информация из всех возможных источников — камер, мобильного приложения «Полиция Донетчины», открытых ресурсов в интернете и т.д. Человеку в ручном режиме проанализировать весь этот массив информации, сопоставить данные, найти соответствия, не под силу. Наша система будет делать это автоматически. Диспетчер получит на руки готовый результат, — отметил полицейский.

Денис Пефтиев сообщил, что сейчас к UASC подключен также информационный центр, который поможет ускорить проверки граждан по базам данных, в частности на блокпостах. IT-специалисты областного главка полиции создали программу, которая обобщила в одной системе все базы данных. Если раньше проверка одного человека занимала в среднем 15 минут, то теперь — 3-5 секунд.

Совершенствование UASC не останавливается. Среди новых функций, которые сейчас внедряют полицейские, — автоматический анализ информационных всплесков в открытых веб-источниках. Ведь первая реакция на события, в том числе кризисные, в современном обществе возникает в соцсетях и интернет-СМИ.

- Программа сама прочитает сотни веб-ресурсов и определит актуальные для людей темы по пику твитов или массовым «лайкам». Это позволит вовремя выявить угрозу, адекватно отреагировать и принять меры для ее нейтрализации, — подчеркнул правоохранитель.

В дальнейших планах разработчиков — подключить возможность идентификации голоса и запустить сервис, который будет анализировать данные аэроразведки и позволит отслеживать преступников на местности в онлайн-режиме.

Мощная аналитическая система направлена ​​прежде всего на превенцию преступлений и предупреждение тяжких последствий, чтобы люди чувствовали себя защищенными, а их жизнь и здоровье были вне опасности.