Аферист ошукав мешканця Херсонщини майже на 17 тисяч гривен

Приваблива ціна та привітний продавець – саме це підкупило та підштовхнуло чоловіка на покупку мотоциклу через інтернет-мережу. Чоловік перерахував гроші на рахунок продавця та залишився і без заощаджень, і без мотоциклу.

До співробітників Мангушського відділення поліції звернувся 20-річний мешканець Херсонської області, якого ошукав інтернет-продавець.

На сайті продажу речей чоловік побачив мотоцикл за дуже привабливу ціну, а й на додачу ще й у гарному стані. Але продавець попросив заплатити повну суму, пояснивши, що має ще кількох покупців. Довірливий юнак погодився та перерахував необхідну суму на картку, та вже через деякий час втратив зв’язок з чоловіком.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліція Маріуполя звертається до громадян: аби вберегти себе від шахраїв, здійснюйте покупки тільки у перевірених продавців. Основні ознаки афериста: ціна товару значно нижче, ніж у інших продавців, при цьому повна передоплата або аванс як обов’язкова умова покупки.