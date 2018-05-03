Аферисти ошукали місцеву мешканку

Жінка повідомила лже-співробітнику банку реквізити своєї карки та залишилася без усіх заощаджень.

До співробітників Лівобережного відділення поліції звернулася 62-річна жінка, яку ошукав невідомий під виглядом співробітника банку.

Аферист скористався довірою та заволодів персональними даними пенсіонерки, після чого зняв з картки усі заощадження – більше 12 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Поліція Маріуполя наголошує усі операції з банківськими картками проводити тільки у відділеннях банку, не впускати незнайомих до квартири, ні в якому разі не займатися обміном грошей, перевіряти інформацію та обов’язково просити пред’явити документи.