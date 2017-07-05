Активісти Маріуполя зустрілися з очільником дорожньої поліції Донеччини

Під час зустрічі т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області Олександр Віт та автомобілісти Маріуполя обговорили питання перевірок людей та їхніх транспортних засобів на автошляхах Донеччини та повного дотримання як правоохоронців, так і громадян законодавства у цьому питанні.

Так, активісти розповіли новопризначеному очільнику дорожньої поліції регіону про ті проблеми, які виникають у них під час перевірок на автошляхах області.

Було наголошено, що зупиняючи транспортний засіб, навіть якщо він візуально не порушив Правил дорожнього руху, поліцейські Донецької області діють згідно зі ст. 15 Закону України «Про боротьбу з тероризмом». І мають право здійснювати особистий огляд громадян, транспортних засобів та речей, що ними перевозяться.

Правоохоронець звернувся з проханням до водіїв з розумінням ставитися до таких заходів безпеки, адже вони спрямовані, в першу чергу, на виявлення учасників незаконних збройних формувань, розшукуваних, які переховуються від закону, припинення незаконного обігу зброї, вибухонебезпечних предметів, наркотичних речовин, викрадених транспортних засобів тощо.

Всього тільки минулого тижня на території Донецької області було зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждало 12 людей.

Поліцейськими, які відповідають за безпеку дорожнього руху, під час проведення превентивних заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах та забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, задокументовано 1138 порушень Правил дорожнього рух.

121 порушення – це управління транспортним засобом у стані сп’яніння, 232 – проїзду пішохідних переходів, 37 – порушення правил обгону, 12 порушень правил проїзду перехресть. Зафіксовано 22 порушення, здійснених пішоходами.

Окрім того, був виявлений факт незаконного перевезення зброї, попереджено 4 факти перевезення наркотичних речовин, встановлено особу, яка перебувала у розшуку, виявлені розшукувані авто та 5 транспортних засобів, які експлуатувалися з ознаками підробки номерів.

Окремо було піднято питання професійності співробітників, які здійснюють перевірки на автошляхах. Для поліції важливо знати думку людей щодо роботи правоохоронців, аби належним чином реагувати на будь-які порушення. Олександр Віт наголосив, що за кожним випадком зі скаргами, які надходять від людей на працівників, будуть проводитися перевірки.

- Серед цих співробітників є і справжні професіонали, є і недобросовісні працівники. Вони є, і ми з цим боремося. Позиція начальника поліції Донецької області – це все побороти, — підкреслив Віт.

У свою чергу, представники громадськості запевнили, що готові виконувати вимоги правоохоронців щодо зупинок та перевірок й натомість очікують, що кожний поліцейський діятиме в рамках передбаченого законодавства.

Під час зустрічі також обговорили питання взаємодії активістів та поліцейських, аби на дорогах Донеччини було безпечно.