Активистки мариупольской Лиги представили молодежную патриотическую организацию

Девушки рассказали старшеклассникам о том, как изменилась их жизнь с момента вступления в организацию, а заодно и ознакомили с преимуществами обучения в учреждениях, которые они представляют.

В учебный отпуск из Харькова и Кривого Рога Наталья и Екатерина приехали не с пустыми руками — они привезли с собой информационные листовки и плакаты, чтобы призвать молодежь присоединиться к семье студентов ведомственных вузов.

Первой остановкой для подруг стал Центральный отдел полиции, где они встретились с руководителем местной полиции, чтобы рассказать о своих шагах на пути к мечте — пополнить ряды правоохранителей.

Сегодня же активистки молодежной патриотической организации посетили общеобразовательную школу №3 Центрального района, где их уже ждали ученики 10-11 классов. Девушки рассказали о той цепочке изменений, которые произошли в их жизни с момента вступления в «Лигу будущих полицейских», познакомили присутствующих с целью функционирования организации, ее принципами и составом. Кроме того, с помощью видеопрезентации и имеющегося собственного примера юные спикеры пригласили школьников поступить в ведомственные учебные заведения Украины.

Встреча, которая изначально планировалась, как лекция, прошла в формате дружеской беседы, где учащиеся выступили активными собеседниками с большим багажом вопросов.