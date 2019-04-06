Акцiя для пiшоходiв «Порушив? Дивися, до чого це призводить»

У Маріуполі правоохоронці виявляли пішоходів, які порушили правила дорожнього руху, та запрошували подивитися відео про наслідки таких дій. За п’ять днів профілактичного заходу більше 80 громадян переконалися, що виграні при переході дороги секунди можуть коштувати їх життя, та відмовилися від подальшого порушення ПДР.

Акція пройшла 10-14 квітня у рамках загальнодержавної операції «Пішохід» та профілактичного відпрацювання Маріуполя.

«Мета заходу – зменшити кількість ДТП за участі пішоходів та зберегти людські життя. А найкращий спосіб це зробити – вплинути на емоції людини, так, щоб вона зрозуміла — порушення правил — це перш за все загроза її безпеці», — зазначив заступник начальника управління превентивної діяльності поліції Донецької області Олександр Віт.

Відпрацювання проводилося силами груп реагування патрульної поліції регіону. При виявленні пішоходів-порушників поліцейські запрошували їх для профілактичної бесіди до службового автобусу зі встановленим телевізором, де транслювалися відеоролики про безпеку на дорозі. Маріупольці мали змогу на власні очі подивитися, як їх легковажні дії обертаються трагедією.

Після перегляду відео маріупольчанка Інна Комісарова, яка переходила дорогу у невстановленому місці, повністю змінила свою думку.

«До цього так переходити дорогу мені здавалося безпечним, але сьогодні подивилася, до чого це призводить. Це дуже корисна інформація, таку профілактику робити потрібно, і в тому числі – у школах», — зазначила жінка.

Такі самі враження були і у ще понад 80 громадян, які повідомили, що відтепер утримуватимуться від переходу дороги на «червоне світло».

За п’ять діб поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 32 пішоходів, які порушили правила дорожнього руху за ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом під час відпрацювання задокументовано 167 адміністративних правопорушень. З них 46 — це керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Водії притягнені до адміністративної відповідальності та будуть позбавлені прав керувати транспортом на строк від 1 до 3 років.

Крім того, в ході заходів поліцейські виявили факт незаконного заволодіння автомобілем, припинили спроби перевезення наркотиків, а також товарів без жодних документів, вилучили підроблені документи.

Аналогічні акції пройдуть і в інших районах Донеччини.