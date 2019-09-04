Акція «В’язні Кремля»

Вчора, 6 вересня, у Маріуполі відбулась одноденна акція на підтримку українських політичних в’язнів та військовополонених. На проспекті Миру (біля ЦУМу) правозахисні організації встановили 120 капканів – саме така кількість українських громадян незаконно позбавлені волі у в’язницях Росії і окупованого Криму.

У Маріуполі активісти акції «В’язні Кремля» розмістили капкани із закритими щелепами, показуючи, що вони вже схопили свою здобич – українських політичних в’язнів, які незаконно знаходяться в Росії та окупованому нею Криму. У деяких капканах знаходяться речі, які символізують особистий одяг та взуття бранців Кремля. До кожного прикріплено залізний ланцюг, на кінці якого бірка з написом «Сделано в Кремле».

Усі перехожі мали змогу доєднатися до акції та написати листа чи підписати листівку для політв’язнів Кремля. Після туру активісти глобальної акції #SaveOlegSentsov передадуть їх кожному адресату. На події також працював інформаційний намет, у якому поширювалася спеціально створена до акції тематична газета з інформацією та історіями політв’язнів.

Маріуполь – четверте місто з 10-ти у регіональному турі на підтримку українських політичних ув’язнених та військовополонених “В’ЯЗНІ КРЕМЛЯ”.