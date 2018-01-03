Акція єднання «Україна моя вишивана»

Маріупольчани долучилися до акції єднання «Україно моя вишивана», започаткованої майстринями художньої вишивки Іриною Харатін і Тетяною Дяківнич із Скали-Подільської Борщівського району. Вишивана карта України, за задумом ініціаторів акції, має об’єднати українців з різних регіонів нашої держави.

Акція стартувала 22 червня у Скалі-Подільській і триватиме до липня 2018 року. Після завершення акції вишита карта повернеться до Скали-Подільської, де на постійній основі експонуватиметься в місцевому краєзнавчому музеї.

Розміри полотна вишитої карти – 3 метри в довжину та 1,5 – у ширину. Ініціатори акції на все полотнище вишили велику карту України, позначивши контури кожної області іншим кольором. Зверху над картою, червоними і чорними нитками вишита назва акції. Боки полотна прикрашають квіткові орнаменти, а все полотнище довкола карти буде зашите блакитними та жовтими нитками у вигляді державного прапору України. У правому верхньому куті майстрині вишили голуба в польоті, як символ прагнення усіх українців до миру.

У перші дні 2018 року до акції «Україна моя вишивана» приєдналися й співробітники Маріупольського краєзнавчого музею.