Акція «Здай кров — врятуй життя»

За ініціативою Волноваської військово-цивільної адміністрації на Станції переливання крові зібралося понад 50 громадян. Стати донорами виявили бажання представники місцевої влади, правоохоронці та небайдужі мешканці. Власним прикладом учасники проекту показали, що здавши кров, кожен з нас робить крок допомоги людям, які цього потребують.

Співробітники Волноваського відділу поліції дізналися про акцію зі ЗМІ, які опублікували повідомлення про те, що місцева Станції переливання крові має потребу у донорах. І це не дивно, адже Волноваський район має найбільшу лінію розмежування на Донеччині. Більшість поранених бійців, які охороняють кордони від ворога, доставляють сюди. Проте, не тільки військові потребують крові, а й пересічні громадяни також — про це наголосив голова Волноваської військово-цивільної адміністрації Іван Лубінець.

Правоохоронці вирішили підтримати таку ініціативу та долучилися до акції. В перший день стати донорами змогли понад 50 громадян, 20 з яких поліцейські, всі інші мають можливість прийти в будь-який інший день, бажано до обіду.

Лікарі Станції розповіли правоохоронцям, що у будь-який час може виникнути гостра необхідність у крові, тому поповнювати запаси потрібно регулярно, тим більш, що вони обслуговують ще й Великоновосілківський, Мар’їнський райони та м. Вугледар.