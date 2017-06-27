«Алло, папа бьет маму и бабушку. Я закрылась в ванной»

11-летние деты набрали 102, оказавшись в опасной ситуации. Девочка сообщила о домашнем насилии, а мальчик — что его сильно избил другой парень. В обоих случаях дети были очень напуганы и плакали. До приезда полиции с ними на линии оставались операторы колл-центра 102.

Поздно вечером на 102 позвонила 11-летняя жительница Мариуполя, срываясь на плач, рассказала, что прямо сейчас отец бьет ее мать. Испуганная девочка заперлась в ванной комнате.

На заднем фоне оператор слышала сильные крики. Пока девочка разговаривала с оператором, человек начал бить и ее бабушку. Кроме того, ребенок рассказал, что отец уже не впервые бьет их. На вопрос, находится ли он в состоянии алкогольного опьянения, она ответила, что нет.

- Папа не пьян, он никогда не пьет, но он нас обманывал, — рассказала ребенок.

Пока ехал наряд полиции, девочка рассказала оператору, что у нее еще есть годовалая сестренка и двухлетний братик. И сейчас она очень за них волнуется — сама спала, но сильные крики отца разбудили ее. Ребенок призналась, что иногда, когда мама уходит по делам, папа бьет и маленьких, если они что-то не так сделают.

Чтобы отвлечь девочку, оператор спрашивала, в каком классе она учится, чем любит заниматься. Ребенок рассказал, что закончил пятый класс, и ей там было легко учиться, но она убеждена в шестом будет гораздо сложнее. Рассказала о своих подружек и котятах. Уже во время разговора тон ребенка постепенно менялся с испуганного на спокойный и захваченный беседой. Особенно, когда она рассказывала, как любит читать книги, вместе с мамой ходить на море и в бассейн, заниматься брейкданс, и уже ждет, как скоро поедет в лагерь в лес.

В свою очередь, девочка узнала, что в телефон можно закачать мобильное приложение «Полиция 102», и в экстренной ситуации нажать всего на одну кнопку, чтобы полиция приехала на помощь.

За 10 минут от того, как поступил звонок, на месте были сотрудники полиции. Они успокоили обидчика. Эта семья взята на контроль правоохранителей.

А чуть раньше в тот же день на 102 позвонил 11-летний мальчик, также житель Мариуполя. Он рассказал, что только что его избил другой парень. По словам испуганной ребенка, старше его парень сначала оскорблял его на словах, потом начал сильно бить, перекинул через плечо. Кроме того, ребенок сказал, что хулиган ударил и девочку.

Так же оператор находилась на связи с ребенком, пока не приехали полицейские. А когда наряд прибыл, мальчик уже успокоился и не плакал, рассказывая, как он любит играть со своим младшим братом в футбол.

Правоохранители провели с забиякой превентивную беседу и рассказали, какими могут быть последствия, если оскорблять других.