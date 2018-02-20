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Амфетамін і марихуану вилучили поліцейські у маріупольця

Опубликовано 23 Фев 2018

21818_1Аби співробітники поліції не виявили наркотики, чоловік ретельно сховав їх у шарфу.

У ході відпрацювання території співробітники сектору кримінальної поліції Приморського відділення затримали чоловіка для перевірки документів.

Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. При поверхневому обшуку у шарфу чоловіка поліцейські виявили та вилучили  ретельно схований паперовий згорток з коноплею та 2 целофанових пакетика з наркотичною речовиною білого кольору.

Зі слів зловмисника у пакетиках знаходився амфетамін. Усі наркотичні засоби були направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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