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Амфетамін та марихуану вилучили на автовокзалах Маріуполя

Опубликовано 12 Фев 2018

photo_2018-02-11_11-01-21Згорток з коноплею та загорнутий у двогривневу купюру пакетик  з наркотичною речовиною перевозили 20-ти та 42-річний чоловіки. Наразі зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Цілодобово на залізничному та автовокзалах міста несуть службу співробітники поліції, головним завданням яких є вилучення заборонених до обігу предметів та речей.

Так, на автовокзалі співробітники Центрального відділу поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. У ході поверхневого обшуку у кармані брюк поліцейські виявили та вилучили поліетиленовий пакетик з наркотичною речовиною, ймовірно амфетаміном, загорнутий у двогривневу купюру.

Того ж дня на автостанції співробітники Приморського відділення поліції вилучили марихуану у 20-річного мешканця сусідньої області.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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