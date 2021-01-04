Аналіз води проводять двічі на добу

Серед маріупольців почали поширювати інформацію про низьку якість води та непридатность її використання в побуті. За словами першого заступника міського голови Михайла Когута, приводів для паніки немає, водозабезпечення в Маріуполі — в нормі.

Він зазначив, КП «Водоканал» двічі на добу проводить аналіз питної води в 20 точках. Крім того, запросили інформацію у маріупольського представництва КП «Компанія« Вода Донбасу». Відхилень за результатами аналізів не виявлено.

«Жорсткість води відповідає санітарним нормам. Всі інші показники: за залишками хлору, амонію, каламутності, сухим залишкам, сульфатів і хлоридів — також відповідають нормі. Причин для занепокоєння немає», — зазначає Михайло Когут.

Перший заступник міського голови закликав жителів користуватися офіційними джерелами інформації. Звертатися до профільних комунальних підприємств, а також в Контактно-комунікаційний центр міської ради.