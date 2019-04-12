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Апарат для виготовлення сурогату та майже 20 літрів самогону

Опубликовано 09 Апр 2019

12dsvgdsssdДільничні офіцери поліції продовжують займатися профілактичною роботою щодо протидії самогоноваріння та припинення діяльності його продажу. Так, в одного з мешканців курортного селища було виявлено та вилучено апарат  для виготовлення  сурогату та вже готова продукція.

Одним із пріоритетних напрямків у роботі дільничних офіцерів поліції являються заходи по боротьбі з самогоноварінням, які направлені на виявлення фактів виготовлення і реалізації самогону та інших міцних напоїв домашнього виготовлення, а також попередження злочинів та правопорушень, вчинених у стані сп’яніння.

Так, під час профілактичного відпрацювання району поліцейські вилучили в одного з мешканців Мангушського району майже 20 літрів готового до споживання самогону та апарат для його виготовлення. Всю виявлену речовину та пристрій було вилучено.

Стосовно чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення).

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