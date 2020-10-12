Архітектори з Берліну трансформують будівлю ТСОУ (ДТСААФ) та площу Визволення

Архітектурний колектив з Берліна переміг у Міжнародному відкритому архітектурному конкурсі ідей на благоустрій площі Визволення та ревіталізацію будівлі ТСОУ(ДТСААФ) з прилеглою територією. Переможців визначило міжнародне журі.

Членами авторського колективу з Німеччини є Павло Заботін, Олена Кобець та Віктор Копєйкін. Їх проєкт має назву «Чуже прославляємо, а свого не знаємо». Його концепція полягає в тому, щоб повернути індустріальне суспільство до свого коріння. Запропоновано модифікацію Земської, Георгіївської вулиць та Ковальського провулка, що, на думку архітекторів, гармонізує загальну концепцію.

Особливістю проєкту є нова функціональна програма будівлі ТСОУ та її внутрішніх двориків. Було вирішено залишити візуальну автентичність будівлі. Завдячуючи незначним змінам фасадів, першого поверху та внутрішнього дворику, усі відвідувачі матимуть змогу насолоджуватися сучасним простором, який ще й інтегрований у ділянку проектування.

Проектом передбачено застосування енергозберігаючих технологій та трансформація внутрішніх двориків для різноманітних функцій (фестивалі, кінотеатри та виставки). Додатковою особливістю проекту є Секретний сад, який був спроектований задля композиційного балансу конструкцій площі на перетині проспекту Миру та вулиці Миколаївської.

Друге місце заняв проєкт з Данії, третє – з України. Всього за перемогу змагалися архітектори з 25 країн. До складу міжнародного журі входили відомі архітектори та урбаністи. Серед них, Ставрос Гаргаретос, провідний архітектор відомого нідерландського архітектурного бюро MVRDV та Моніка Конрад, керівниця муніципального управління містобудівної стратегії та розвитку міста Варшави.

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