Арсен Аваков поздравил воспитанников мариупольского интерната с новогодними праздниками

Именно этим детям в сентябре были переданы компьютеры, которые приобрели за средства, собранные во время кулинарной акции от министра на День освобождения Мариуполя. Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин приняли участие во всеукраинском флешмобе «Подари сказку» и передали детям украинские книги.

Сегодня в мариупольской школе-интернате №2 воспитывается 107 детей со всей Донецкой области. 54 ребенка попали сюда из прифронтовой Марьинки, когда их спасали от обстрелов. В этом учебном году 8 самых маленьких первый раз пошли в школу.

Встреча с министром для этих детей не первая. В июне этого года, в День освобождения Мариуполя от пророссийских оккупантов, Арсен Аваков организовал кулинарную акцию «Супчик от министра», в рамках которой было собрано около 50 тысяч гривен. Впоследствии на эти деньги были приобретены ноутбуки, которые глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин передал школе 1 сентября.

Министр подарил малышам сладости и книги и пригласил их на новогодние праздники в Киев.

Поздравили детей и два генерала — Вячеслав Аброськин и Николай Чечеткин.

- Многие из вас – из Марьинки, где идет война. Хочу, чтобы вы знали — в зоне боевых действий или в мирных городах — полиция всегда будет рядом, обращайтесь к нам в любой сложной ситуации, — обратился генерал Аброськин к детям.

- Желаю, чтобы все в вашей жизни было так, как вы этого хотите, — отметил генерал Чечеткин.

В знак благодарности воспитанники интерната устроили для гостей новогодний концерт.