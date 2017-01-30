Арт–галерея «Жизненная правда кистью художника»

Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

(Заболоцкий Н. «Портрет»)

Что мы представляем себе, когда слышим слово «искусство»? Кто-то вспоминает концерт симфонического оркестра, кто-то книги великих классиков или скульптуры, а кто-то – живописные картины. Именно о живописи библиотекари детской библиотеки им. В.З. Нестайко решили поговорить с читателями, учащимися 7-В класса ОШ № 68.

Детям была презентована выставка «Шедевры живописи», ребята познакомились с книгами о художниках и репродукциями картин Айвазовского И., Куинджи А., Васнецова В., Тропинина В., Саврасова А., Иванова А., Федотова П., Левитана и., Серебряковой Н., Билокур Е. Ребята приняли участие в беседе «Поговорим об искусстве», познакомились с интересными фактами из жизни известных художников.

Разделившись на две команды, ребята участвовали в интеллектуальной игре «Картинная галерея», отвечали на вопросы блиц-викторины «Пропала собака», разгадывали кроссворд «Русские художники», читали стихи. Самые активные читатели получили призы. А еще ребята посмотрели кинофильм о жизни украинской художницы Екатерины Билокур, картинами которой восхищался П. Пикассо.

Искусство — это прежде всего воспитание души, воспитание чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представление о прекрасном, окрыляет мечту, делает богаче душу человеческую.

Лариса Чеглакова