Последние новости

Арт–галерея «Жизненная правда кистью художника»

Опубликовано 30 Янв 2017

OЛюбите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно.

(Заболоцкий Н. «Портрет»)

Что мы представляем себе, когда слышим слово «искусство»? Кто-то вспоминает концерт симфонического оркестра, кто-то книги великих классиков или скульптуры, а кто-то – живописные картины. Именно о живописи библиотекари детской библиотеки им. В.З. Нестайко решили поговорить с читателями, учащимися 7-В класса ОШ № 68.

Детям была презентована выставка «Шедевры живописи», ребята познакомились с книгами о художниках и репродукциями картин Айвазовского И., Куинджи А., Васнецова В., Тропинина В., Саврасова А., Иванова А., Федотова П., Левитана и., Серебряковой Н., Билокур Е. Ребята приняли участие в беседе «Поговорим об искусстве», познакомились с интересными фактами из жизни известных художников.

Разделившись на две команды, ребята участвовали в интеллектуальной игре «Картинная галерея», отвечали на вопросы блиц-викторины «Пропала собака», разгадывали кроссворд «Русские художники», читали стихи. Самые активные читатели получили призы. А еще ребята посмотрели кинофильм о жизни украинской художницы Екатерины Билокур, картинами которой восхищался П. Пикассо.

Искусство — это прежде всего воспитание души, воспитание чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представление о прекрасном, окрыляет мечту, делает богаче душу человеческую.

Лариса Чеглакова

Похожие сообщения

Авдеевка под обстрелом. В городе развернут оперативный штаб для оказания помощи

Опубликовано 31 Янв 2017

Полицейские перекрыли наркотрафик Ивано-Франковск-Торецк

Опубликовано 31 Янв 2017

На вокзале у посетительницы изъяты наркосодержащие «лекарства»

Опубликовано 31 Янв 2017

Флешмоб Единства

Опубликовано 30 Янв 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-