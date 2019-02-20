15 лютого у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкрился арт-проект«Beautiesandbeast» художниці та режисера Олени Клочко.

Художник і режисерка Олена Клочко почала свою діяльність в кінці 90-х — початку 2000-х на Пітерській арт-сцені з арт-проектами «Весна на злітній смузі», «Єва Браун», які були визнані культовою, провокаційною феміністською подією, найяскравішою на пітерській арт-сцені 1999-2000 рр. Її арт-проекти «Naked Lunch» («Тонкi матерії») та «Палеоліт» одержали винагороди на конкурсах дизайнерів моди і увагу преси (перформанси та iншi подii), ввели майстриню до переліку найпомітніших художників Петербургу 2001 року.

З 2003 по 2005 рр. Олена вчилась кiнорежисурi (ВКСР. У роки роботи у кіно (2003-2015) зняла кілька короткометражних і повнометражних фільмів (серед них ігрова стрічка «Сiлiкон»), працювала з відомими авторами-режисерами, такими як Шарунас Бартас, Євген Юфіт, Володимир Хотиненко та ін. З 2013 р. повертається до живопису (портрет, ню). Свою кризу та внутрішнє збентеження, викликане поворотом в російському суспільному настрої і зміні курсу в кінопроцесі, художниця виразила в серії психологічних портретів ню «Weightlessness» (друга назва, чи log-line котрого, «Поза координатами»).

Олена повертається на батьківщину в період збройного конфлікту з тією країною, в якій переважно жила всі ці роки, працювала в кіноiндустрiї, вчилася, намагалася реалізуватися… А те, що межа цього протистояння розташувалася поруч з рідним містом автора, й зумовило виникнення ідеї арт-проекту «Beautiesandbeast».

Арт-проект «Beautiesandbeast» чекає на відвідувачів до 10 березня 2019 року.