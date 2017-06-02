Арт-проект «Прикоснись к природе сердцем…»

1 июня в Художественном музее им. А.И. Куинджи открылся арт-проект мариупольского художника Сергея Кириллова «Прикоснись к природе сердцем…» . В экспозиционных залах представлено более 30-ти полотен мастера.

Сергей Кириллов родился в 1968 году в Мариуполе. В 1981-1982 гг. учился в Мариупольской художественной школе. Позже закончил Ленинградский политехникум, художественное отделение (1991 г.) В эти же годы началась активная выставочная деятельность молодого художника. Он участник 24 Всеукраинских, 5 международных, 15 групповых выставок. В 2000 году Кириллов стал членом Мариупольской организации Национального Союза художников Украины.

Любимые жанры Сергея Кириллова – пейзаж и натюрморт. В них мастер наиболее убедителен. Ему удается очень тонко передать в своих картинах не только состояние природы, но и свое настроение, и свое отношение к изображаемому. В полотнах художника чувствуется вдумчивый подход к отбору форм и цвета. Некоторые из них балансируют на грани с лирико-эмоциональной абстракцией. Картины мастера отличает тончайшая, многонюансовая тональность живописи, интересные свето-теневые переходы, особая глубина пространства, достигающаяся за счет разной степени рельефности.

Пейзажи Кириллова будят ассоциативное мышление зрителя, обладают художественной достоверностью. В них скрыта особая философия и глубина.

Картины художника хранятся во многих музеях и частных коллекциях Украины, Италии, Австрии и России.

Выставка ждет посетителей до 18 июня.