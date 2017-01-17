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Арт-встреча «Природа глазами художника»

Опубликовано 17 Янв 2017

20170117_123607В детской библиотеке им. А.С. Пушкина прошла арт-встреча «Природа глазами художника», посвященная 185-летию со дня рождения всемирно известного художника И.И. Шишкина.

Ребята познакомились с интересными моментами биографии Ивана Ивановича Шишкина, который блестяще владел своей профессией, знал и любил мир деревьев и трав. Его называли «Лесной богатырь-художник», «Царь леса», «Старик-лесовик». Больше всего на свете он любил лес и рисовал его почти на всех картинах.

У читателей вызвали интерес знаменитые картины великого художника. «Утро в сосновом лесу» заворожило ребят своим волшебством и простотой. «На Севере диком» художник изобразил сосну королевой сказочной зимней ночи. «Корабельная роща» удивила всех высокими, стройными, крепкими деревьями. Художник особенно любил сосны и дубы-гиганты и даже давал им имена.

Дети были поражены свежестью и непосредственностью живой природы, которой дышат картины И.И. Шишкина.

Ирина Марченко

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