Аудит безпеки у навчальних закладах

Чи є охорона, тривожні кнопки, на якій відстані розташовані від школи точки продажу спиртних напоїв – співробітники поліції перевірили заклади освіти в рамках загальнодержавного профілактичного заходу «Безпечна школа». Усі дані вносяться в єдиний електронний реєстр, яка допоможе контролювати захищеність учнів у навчальному закладі. Мета — запобігти протиправним діям, що загрожують життю та здоров’ю дітей, забезпечити їх права.

Профілактичний захід ініційований керівництвом Національної поліції України. У ньому задіяні працівники поліцейські ювенальної превенції, групи реагування патрульної поліції та дільничні офіцери.

Усього на Донеччині понад 500 закладів загальної середньої освіти, де навчаються 160 тисяч учнів. Понад 60 навчальних закладів розташовані вздовж лінії розмежування.

Наразі поліцейські оглянули понад 300 шкіл щодо якісного забезпечення умов їх охорони. Зокрема увагу було приділено тому, як у закладах попереджують вільний доступ сторонніх осіб, стежать за порядком на території школи.

За результатами моніторингу правоохоронці та адміністрація обговорили питання безпеки дітей та посилення співпраці в цьому напрямку. Покращити рівень захисту школярів допомагають сучасні технології.

Так, усі школи в Маріуполі обладнані тривожною сигналізацією. У кількох школах встановлені камери відеоспостереження. Так, під час профілактичних навчань в школі №42 саме за допомогою відеокамер персонал помітив, що у будівлі – стороння особа та повідомив поліцію.

Також поліцейські перевірили, чи дотримано встановлену відстань від шкіл, на якій заборонена реалізація алкогольної або тютюнової продукції. Поліція направила до органів місцевого самоврядування 8 подань щодо визначення такої відстані у населених пунктах, де це досі не було передбачено.

З початку року до адміністративної відповідальності притягнуто 577 порушників антиалкогольного законодавства, які продавали дітям спиртні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби (ч.2 ст. 156 КУпАП).

За результатами цієї роботи анульовано 99 ліцензій на право торгівлі такими товарами, а на власників торгівельних закладів накладено фінансових санкцій на суму 1,3 мільйон гривень.

Крім того, поліція створює єдину електронну мапу навчальних закладів, яка міститиме інформацію про кількість учнів, суб’єктів, що надають послуги з охорони, оснащеність засобами захисту (відеокамери, тривожні кнопки), відстань до пунктів продажу алкоголю та тютюну, контакти школи.

Разом із впровадженням проектів Регіональна програма профілактики правопорушень серед дітей та «Шкільний офіцер поліції» ці заходи спрямовані на створення безпечної школи та збереження життя дітей.