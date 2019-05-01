Аварія забрала життя людини, дитина – у лікарні
Внаслідок зіткнення двох автівок загинула на місці пасажирка одного з них. 6-річна дитина – у лікарні. Поліцейські розпочали досудове розслідування.
Повідомлення про те, що в Маріуполі сталося ДТП за участі автомобілів ЗАЗ та ВАЗ, надійшло до поліції 26 травня близько 18-ї години. На місці події працювали слідчі обласного главку поліції.
Встановлено, що 42-річний водій ЗАЗ рухався по вул.Бахчіванджі у напрямку вул.Зелінського. На заокругленні дороги чоловік виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ під керуванням мешканця 1971 року народження.
Внаслідок аварії жінка-пасажир ЗАЗ від отриманих травм померла на місці. Її син доставлений до лікарні з травмами голови та переламом. У водія іншого авто діагностовано забиття грудної клітини.
Попередньо відомо, що обидва керманича в момент зіткнення були без ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Факт розслідується за ч.2 ст.286 «Порушення правил безпекидорожньогорухуабоексплу