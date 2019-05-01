Аварія забрала життя людини, дитина – у лікарні

Внаслідок зіткнення двох автівок загинула на місці пасажирка одного з них. 6-річна дитина – у лікарні. Поліцейські розпочали досудове розслідування.

Повідомлення про те, що в Маріуполі сталося ДТП за участі автомобілів ЗАЗ та ВАЗ, надійшло до поліції 26 травня близько 18-ї години. На місці події працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що 42-річний водій ЗАЗ рухався по вул.Бахчіванджі у напрямку вул.Зелінського. На заокругленні дороги чоловік виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ під керуванням мешканця 1971 року народження.

Внаслідок аварії жінка-пасажир ЗАЗ від отриманих травм померла на місці. Її син доставлений до лікарні з травмами голови та переламом. У водія іншого авто діагностовано забиття грудної клітини.

Попередньо відомо, що обидва керманича в момент зіткнення були без ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Факт розслідується за ч.2 ст.286 «Порушення правил безпекидорожньогорухуабоексплу атації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Встановлюються повні обставини смертельного ДТП.