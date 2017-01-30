Авдеевка под обстрелом. В городе развернут оперативный штаб для оказания помощи

Всю ночь и утро террористы не прекращают обстреливать город. Ранен мужчина, от прямых попаданий повреждено 4 дома и 6 квартир в пятиэтажке. В городе, где нет света, воды и отопления, объявлено чрезвычайное положение. На месте главойДонецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским развернут оперативный штаб, куда вошли должностные лица ВГА и силовики. Ночью в обстреливаемый город прибыло подкрепление полиции из областного главка во главе с генералом Аброськиным.

Правоохранители круглосуточно патрулируют город, оказывают помощь людям. Налажена бесперебойная работа спецлинии 102.

Уже третьи сутки Авдеевка находится под массированными обстрелами боевиков. Во время боевых действий был поврежден ввод электрокабеля в населенный пункт, в результате чего город остался без электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. В городе не работают школы и детские сады.

За минувшие сутки ранения получил местный житель, который находился у себя дома по улице Колосова. 41-летнего мужчину госпитализировали в военный госпиталь для оказания необходимой помощи. У пострадавшего — осколочное ранение руки.

Около 7 утра снаряд попал в жилой пятиэтажный дом, расположенный по ул. Коммунальная, 31. В результате взрыва значительные повреждения получили 6 квартир. К счастью, пострадавших среди жильцов дома нет. Рядом с этим домом находится детский сад, повреждений здания не зафиксировано.

Кроме того, правоохранители зафиксировали повреждения в результате минометного обстрела 4 частных домов, расположенных по ул. Зеленая и Колосова. Полицейские выезжают на все факты обстрелов.

С ночи в Авдеевке работают дополнительные силы полиции — бойцы спецподразделений, криминального и превентивного блока.

Работу полиции в условиях боевых действий в обстреливаемом городе организовывал лично глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Авдеевское отделение полиции работает на генераторе. Возле подразделения в палатке развернут оперативный штаб, куда вошли представители Донецкой ВГА и правоохранители. В оперативном режиме отсюда координируются все силы полиции в городе, сюда могут обратиться люди за любой помощью.

Сотрудники Авдеевского отделения полиции вместе со сводным отрядом патрулируют, фиксируют все последствия террористической агрессии и оказывают помощь местному населению. В ночную смену работают даже женщины-следователи, документируют обстрелы.

Под артуларами в условиях гуманитарной катастрофы остаются около 23-25 ​​тысяч человек. Из них 524 — дети дошкольного возраста, 8900 пенсионеров, 402 инвалида, более 320 детей-сирот.

- Им нужна помощь в любой момент. Линия 102 в Авдеевке работает круглосуточно, Звоните 102, если вам или тем, кто рядом, нужна помощь, — отметил Вячеслав Аброськин.

Утром на оперативном совещании в областном главке полиции генерал поставил задачу работникам дежурной части ГУНП в Донецкой области контролировать ситуацию в городах по всей линии разграничения, немедленно реагировать на все обращения, безотлагательно оказывать помощь людям.

Держать постоянную связь с работниками на месте, которые будут обходить дома, чтобы выявить тех, кто не может позаботиться сам о себе.

Глава полиции Донецкой оласти отметил, что в сложной ситуации в результате сильных обстрелов оказалась и прифронтовая Марьинка. С 22.00 в городе нет электричества. На улице -20, и люди с одной стороны страдают от обстрелов, а с другой — просто замерзают.