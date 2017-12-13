Автівку за 80 тисяч гривень «купив» маріуполець у інтернет-шахрая

Піддавшись спокусі придбати автомобіль за зниженою ціною через сайт оголошень, 30-річний чоловік перерахував гроші, і на цьому спілкування з продавцем закінчилося. За фактом відкрито кримінальне провадження.

До Лівобережного відділення поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що так і не отримав автомобіль, за який сплатив гроші.

Встановлено, що чоловік побачив оголошення про продаж авто на інтернет-сайті та зв’язався з продавцем. Той наполягав на перерахуванні відразу усієї суми, нібито для достовірності угоди.

Чоловік перерахував 80 тисяч гривень на вказаний рахунок, але зв’язок з продавцем зник.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 3 років позбавлення волі.