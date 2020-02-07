Автобусний маршрут 18А зв’яже три райони Маріуполя

Сьогодні почав роботу новий автобусний маршрут № 18А «ЖМР «Курчатово» — Донецький юридичний інститут (пр. Луніна). Він зв’яже три райони: Кальміуський, Центральний та Приморський і курсуватиме через важливі соціальні об’єкти.

Автобуси зможуть перевозить за один маршрут в два з половиною-три рази пасажирів більше, ніж маршрутні таксі. Зараз вони працюватимуть в тестовому режимі. Департамент транспорту та зв’язку проаналізує наскільки маршрут затребуваний, чи потрібно його коригувати.

На маршруті 18А буде працювати 6 автобусів марки «МАЗ-203». Місткість кожного — 100 чоловік. Протяжність маршруту — 20,8 км. Час руху від початкової до кінцевої зупинки становить 66 хвилин. Час роботи — з 5:05 до 23:00, інтервал між автобусами до 25 хвилин. 18А курсуватиме через важливі об’єкти: меткомбінат ім Ілліча. Стадіон ім Бойко, парк ім Гурова, площа Свободи, міська лікарня №3, ЦНАП, порт.

Автобуси зможуть перевозить за один маршрут в два з половиною-три рази пасажирів більше, ніж маршрутні таксі. Зараз вони працюватимуть в тестовому режимі. Департамент транспорту та зв’язку проаналізує наскільки маршрут затребуваний, чи потрібно його коригувати.

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