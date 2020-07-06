Автомобіль наїхав на пішохода

Подія сталася 5 липня, о 22:20 годині на перехресті вулиць Мерзляка та Гугеля. Автомобіль марки «Hyundai» під керуванням чоловіка 1983 року народження скоїв наїзд на пішохода, який перетинав дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

20-річного хлопця було госпіталізовано до лікарні. Характер та ступінь отриманих ним ушкоджень встановлюється.

Наразі слідчі Лівобережного відділення поліції проводять перевірку та встановлюють всі обставини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди.

Поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі та не нехтувати правилами дорожнього руху!