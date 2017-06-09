Автомобиль сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку

ДТП произошло в Приморском районе на перекрестке ул. Лавицкого и пр. Нахимова. Ребенок доставлен в больницу. На месте аварии работает полиция.

Свидетели рассказали, что девочка 2006 года рождения, согласно правилам дорожного движения, переходила дорогу по пешеходному переходу и рядом с собой вела велосипед. Школьница вышла на дорогу, только когда убедилась, что автомобиль, который двигался по проспекту, остановился. Но, как оказалось, за ним двигалось еще одно транспортное средство.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» пытался обогнать машину, которая находилась справа, не остановился на переходе и совершил наезд на ребенка. По словам водителя, он не увидел ребенка из-за машины, а когда остановился — было уже поздно.

Травмированная девочка с рваной раной ноги доставлена в детское травматологическое отделение. На месте происшествия — велосипед и разбросанные по дороге сладости. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Это уже третий ребенок, который попадает в ДТП за последние два дня. Вчера, в Мангуше двое детей 9 и 10 лет пострадали в результате столкновения автомобилей.