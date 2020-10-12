Автомобіль зіткнувся з легковиком ВАЗ та зник з місця аварії

Автомобіль невстановленої марки зіткнувся з легковиком ВАЗ та зник з місця аварії. Це зіткнення призвело до іншого ДТП, в якому постраждали жінка та чоловік. Поліція проводить заходи із встановлення водія-втікача.

Аварія сталася у суботу, 10 жовтня, о 16:45 по вулиці Набережній. Водій автомобіля невстановленої марки зіткнувся з автомобілем ВАЗ, під керуванням 47-річного чоловіка. Внаслідок цього останній транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де скоїв сталося лобове зіткнення з іншим авто ВАЗ, у якому перебували 23-річний чоловік та 24-річна жінка.

Постраждалих було госпіталізовано до лікарні. На місці події працювали слідчі Лівобережного відділення поліції.

Факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху».

Досудове розслідування триває.

Поліція звертається до громадян: якщо Ви стали свідком даного ДТП та маєте фото чи відео-фіксацію, просимо Вас звернутися до поліції за номером 0988230740 або 102.