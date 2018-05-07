Автопарк спецпідрозділу поліції поповнився новими службовими автомобілями

Сьогодні, 8 травня, начальник ГУНП в Донецькій області Микола Семенишин передав роті поліції особливого призначення два автомобіля «Рено Дастер». Транспорт було виділено керівництвом Національної поліції. Сучасні позашляховики використовуватимуться для охорони громадського порядку, зокрема на лінії розмежування.

Керівник поліції Донеччини Микола Семенишин разом з головою Маріупольської міської ради Вадимом Бойченком відвідали базу роти поліції особливого призначення та обговорили питання оснащення підрозділу.

Микола Семенишин вручив командиру Юрію Костенку ключі від двох нових кросоверів з числа транспорту, яки був переданий на Донеччину керівництвом Національної поліції України.

Автотранспорт буде задіяно на охорону громадського порядку, в тому числі під час масових заходів.

«Це дозволить посилити охорону громадського порядку 700-тисячного міста, збільшити поліцейську присутність у прифронтових селах біля Маріуполя, а також за необхідності швидко передислокувати групу у будь-яку точку області», — відзначив начальник поліції Донецької області.

Роту спецпризначення було створено в 2015 році переважно з добровольців, які пройшли бойові дії. Підрозділ бере участь у забезпеченні публічної безпеки, проведенні превентивних операцій, зокрема у населених пунктах на лінії розмежування. Правоохоронці патрулюють вулиці, стратегічні транспортні вузли.

В 2015 році для розташування підрозділу Маріупольською міськрадою, депутатським корпусом було виділено будівлю в Лівобережному районі. Також місцева влада допомогла з ремонтом на базі та благоустрої прилеглої території.

Вадим Бойченко відзначив, що міська влада й надалі сприятиме розвитку поліції, оскільки це запорука безпеки жителів. Мер зазначив, що для поліцейських продовжує виділятися службове житло. Крім того, розглядається питання щодо допомоги роті в облаштуванні кімнати для навчання та нарад і спортзалу.