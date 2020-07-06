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Barbudaz Sh в Маріуполі: відомий художник дасть автограф-сесію

Опубликовано 09 Июл 2020

92016-107377693_757362668339158_2219537875899999388_o11 липня на алеї біля культурно-розважального центру «Вежа» пройде автограф-сесія відомого на всю Україну і за її межами художника Barbudaz Sh. Творець на публіці з’являється виключно в масці. Що надає його образу особливу ефектність і загадковість. Початок заходу о 17:00.

Варто відзначити, художник — народився в Маріуполі, металург в третьому поколінні, вже в дорослому віці відкрив в собі талант художника. Спочатку працював в напрямку урбаністичних і індустріальних пейзажів. Після переїзду до Києва розширив горизонти творчості. Його виставки проходять по всій Україні, а авторські маски користуються активним попитом.

Нещодавно, іменитий художник розробив дизайнерський мерч для сувенірної продукції «Вежі». Тепер маріупольці та гості міста можуть придбати сувенірну продукцію з унікальним яскравим принтом. Це тканинні сумки, значки і листівки.

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