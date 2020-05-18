Батькам розповіли, як допомогти дитині обрати майбутню професію

Фахівці Маріупольського міського центру зайнятості провели вебінар на тему: «Підлітковий вік, його вплив на вибір майбутньої професії». Участь у ньому взяли батьки учнів старших класів. Захід відбувсяв рамках роботи клубу «Свідомого батьківства».

Батьків інформували про особливості підліткового віку, способи подолання непорозумінь з дітьми. Розповіли про розширення можливостей для розуміння своєї дитини, перспективні потреби ринку праці.

Профконсультанти акцентували увагу на послугах та новітніх сервісах служби зайнятості. Вони розповіли про важливість профорієнтаційної роботи, яка сприяє правильному та усвідомленому вибору майбутнього.

«Для нас важливо, щоб маріупольські батьки підлітків дізнались, як знайти правильне рішення та допомогти дітям у питаннях професійного вибору. Саме вони можуть підказати своїм дітям, які є варіанти продовження навчання у профільних класах старшої школи та установах професійної освіти», — розповіли представники центру зайнятості.