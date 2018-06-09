Батько та мачуха 12-річного хлопчика декілька днів шукали дитину своїми силами. Коли пошуки не дали результатів, на допомогу викликали правоохоронців, які протягом доби відшукали дитину на одному з пляжів міста.

У Лівобережному районі по допомогу до поліції звернувся 50-річний чоловік, який повідомив, що декілька днів тому, його 12-річний син пішов грати на вулицю та до дому так і не повернувся.

На пошуки дитини було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Лівобережного відділення, всі наряди поліції та співробітників патрульної поліції. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Протягом доби співробітники карного розшуку та патрульні поліцейські відшукали втікача на одному з пляжів міста.

Зі слів хлопця, він всі ці дні перебував у свого друга, та грався із кошеням.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з усіма членами родини, а хлопчику розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо батька було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські нагадують батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.