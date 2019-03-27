«Батько вбиває маму, вона задихається, будь ласка, швидше», — кричала в слухавку 11-річна дівчинка. Вона теж отримала ляпаса від чоловіка і, намагаючись захистити маму, себе та 6-річного братика, попросила допомоги поліції. Співробітниця колл-центру 102 заспокоїла дитину та спрямувала на місце наряд поліцейських. А завдяки тому, що операторка перебувала на постійному зв’язку зі школяркою, діти були в безпеці.

Дзвінок надійшов на лінію 102 близько 23.00 з міста Костянтинівки. Маленька заявниця була в істериці, бо на її очах батько душив маму. Дівчинка пожалілася, що чоловік і її вдарив по обличчю, а брат весь труситься. Як з’ясувалося, діти ховалися в кухні.

Кваліфікована дівчина-оператор, незважаючи на шквал дитячих емоцій, зуміла за кілька хвилин дізнатися адресу та всю необхідну інформацію, щоб направити на допомогу групу поліції та викликати «швидку».

Працівниця колл-центру чула на задньому фоні звуки ударів і погрози чоловіка. Він також вимагав від доньки нічого не розказувати поліції. Операторка близько 10 хвилин утримувала дівчинку на лінії, заспокоюючи та стежачи, щоб діти залишалися в безпеці.

Вона відволікла дитину, яка перестала кричати та розповіла, що займається бальними танцями та навіть отримала у конкурсі медаль за перше місце.

Дівчина-оператор попрощалася зі співрозмовницею, лише упевнившись, що на місце прибули поліцейські і родина під захистом.

Правоохоронці залагодили конфлікт, надалі з сім’єю працюватимуть за фактом вчинення домашнього насильства.