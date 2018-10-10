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Батько вирішив вибити підлітку 3 зуби за цигарки

Опубликовано 20 Окт 2018

10Через те, що 17-річний син палив цигарки, розлючений батько вирішив вибити підлітку 3 зуби. Правоохоронці притягнули чоловіка до відповідальності.

До Приморського відділення поліції звернулися представники адміністрації місцевої школи із повідомленням про те, що один із учнів 11 класу піддається фізичному насильству.

За викликом негайно виїхали інспектори ювенальної превенції Приморського відділення поліції.

З’ясувалося, що батько 17-річного хлопця вирішив вплинути на виховання сина силою.

Як пояснив чоловік, він побив сина через те, що той палив цигарки. Як результат – у дитини вибито зуби.

Поліцейські провели із домашнім кривдником профілактичну бесіду та повідомили про виявлену родину у службу по справах дітей та Центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

За фактом складений адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).

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