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Безкоштовний каток у Маріуполі (графік роботи)
Опубликовано 24 Дек 2019
У Театральному сквері відкрився європейський каток. У цьому році жителі можуть насолоджуватися катанням без обмежень за часом і абсолютно безкоштовно.
З 25 грудня час роботи льодового катка наступний:
з 09:00 до 14:00 — безлімітне катання;
далі сеанси згідно графіком:
- з 15:00 до 15:40
- з 16:20 до 17:00
- з 17:40 до 18:20
- з 19:00 до 19:40
- з 20:20 до 21:00
- з 21:15 до 22:00
Варто зазначити, що оренда ковзанів і послуги інструктора платні. У будній день до 15:00 сума за оренду ковзанів складе 30 гривень, а після 15:00 і у вихідні дні — 50. Одночасно каток зможе вмістити близько 200 осіб.