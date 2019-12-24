Безкоштовний каток у Маріуполі (графік роботи)

У Театральному сквері відкрився європейський каток. У цьому році жителі можуть насолоджуватися катанням без обмежень за часом і абсолютно безкоштовно.

З 25 грудня час роботи льодового катка наступний:

з 09:00 до 14:00 — безлімітне катання;

далі сеанси згідно графіком:

з 15:00 до 15:40

з 16:20 до 17:00

з 17:40 до 18:20

з 19:00 до 19:40

з 20:20 до 21:00

з 21:15 до 22:00

Варто зазначити, що оренда ковзанів і послуги інструктора платні. У будній день до 15:00 сума за оренду ковзанів складе 30 гривень, а після 15:00 і у вихідні дні — 50. Одночасно каток зможе вмістити близько 200 осіб.