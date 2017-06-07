Безопасность детей — забота взрослых

В Донецкой области начались летние каникулы. Во время школьных каникул всегда возрастает риск детского дорожно-транспортного травматизма. Чтобы избежать травм и гибели детей, по распоряжению заместителя главы Нацполиции Украины — начальника Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина на всей территории Донецкой области начата кампания по сохранению жизни детей.

Полицейские посещают пришкольные лагеря, детские сады, оздоровительные центры. Вчера мариупольские правоохранители провели урок безопасности дорожного движения для учащихся 8 пришкольных лагерей. Всего около 150 школьников собрались на урок в форме игры, во время которого полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения, рассказали, как вести себя на дороге и возле нее, где можно играть, а где это опасно, и что необходимо делать на улицах, чтобы не попасть в беду.

Приучать детей соблюдать Правила дорожного движения необходимо с детства, поэтому сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения посетили детский сад № 157 Мариуполя.

Чтобы сделать встречу интересной, полицейские показали малышам мультфильмы по безопасности дорожного движения. После дети наперебой отвечали на вопросы по безопасности дорожного движения и рассказали стихи о Правилах дорожного движения.

Сотрудники ювенальной превенции Славянска пришли к своим подопечным в Центр социально-психологической реабилитации. Здесь живут дети разного возраста, поэтому полицейские для самых маленьких прихватили наглядные пособия — светофоры и зебры, а старшим — «дорожные задачи».

Полицейские расширили знания детей о светофоре и значении его символов, а также познакомили их с существующими дорожными знаками.

Дети моделировали различные ситуации на проезжей части, и вместе искали верные шаги. После этого перешли к практике — отправились на «сложный» перекресток.

В Покровске воспитанники пришкольного лагеря могли продемонстрировать свои знания ПДД, решить как надо вести себя на дорогах, чтобы не попасть в аварийные ситуации. Дети наперегонки выкрикивали правильные ответы, чем порадовали правоохранителей.

Благодаря таким превентивным мерам правоохранители приучают детей к соблюдению Правил дорожного движения и работают на сохранение их жизни и здоровья.

Кроме того, полицейские призвали юных пешеходов не бояться набрать 102.

Напомним, с начала года на дорогах Донецкой области пострадали 60 детей.

Уважаемые взрослые! Будьте примером для ребенка в поведении на дороге, как в качестве пешехода, так и водителя. Учите ребенка, что именно от его поведения зависит его жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения. А самое главное — берегите свою жизнь и жизнь Ваших детей.